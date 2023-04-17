YSK, seçmen sayısını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi’nde yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısını açıkladı.

YURT İÇİNDE 4 MİLYON 904 BİN 672 KİŞİ İLK KEZ OY KULLANACAK

Yener açıklamasında şunları söyledi:

* Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790’ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor.

* İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs’ta ilk kez oy kullanacak.

* Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802’dir.

* 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan seçmen sayımız 6 bin 215’tir.

TOPLAM SEÇMEN SAYISI 64 MİLYON 113 BİN 941

* Yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158’i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanacak

*14 Mayıs’taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

* Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illere giden seçmenlerin kayıtları aldırmaları söz konusudur. Toplam yurt içinde de 600 bin küsür seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yere nakli söz konusu olmuştur.

“BİLGİLER SİYASİ PARTİLERLE PAYLAŞILIYOR”

Seçmen bilgilerinin seçime katılacak siyasi partilerle paylaşılmaya başlandığını da ifade eden YSK Başkanı Yener, şunları kaydetti:

“15 ve 16 Nisan itibariyle seçmen bilgi kağıtları siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Seçmen listelerine ulaşımı konusunda bir kısım haberler çıkmakta olup, seçim takvimi içerisinde gerekli işlemlerin sonunda tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz ve tüm sayısal verilerimiz paylaşılmaya başlanmıştır. Siyasi partilerimiz de seçim takvimi içerisinde veri paylaşımına ilişkin gerekli altyapı çalışmaları yapılmış, problemlerin çözümü için gerekli tedbirler alınmıştır.”

FAZLA OY PUSULASI BASILDI İDDİASINA YANIT

Basın mensuplarının ‘fazla oy pusulası basıldığı’ iddiasına ilişkin sorusuna da yanıt veren Yener şu ifadeleri kullandı:

“Oy pusulalarına ilişkin bir takım yorumlar yapılmaktadır. Bileşik oy pusulaları 390-410 ve 720’lik paketler halinde gönderilmektedir. Bileşik oy pusulaların zarar görmesine binaen yurtiçine 5 paket, yurtdışına bir paket gönderilmekte olup, oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı tutanaklarla YSK’ya gönderilmektedir.

Yasa uyarınca sandıkta temsilcisi bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunmakta. Onların da imzasıyla YSK’ya gönderilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle Devlet Malzeme Ofisiyle yapılan anlaşma gereği basılan pusulaların abartma olmadığı, kanun çerçevesinde olduğu görülecektir.”