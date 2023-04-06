YSK’dan EMEP açıklaması

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Emek Partisi (EMEP), seçimlere ittifak çatısı altında kendi logo ve listesiyle girme kararından vazgeçti. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirilen genel yönetim kurulu kararına göre EMEP, İttifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecek.

YEŞİL SOL PARTİ LİSTESİNDEN GİRECEK

Partinin Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de Twitter hesabından ‘Önemli Uyarı’ başlığıyla bir mesaj yayınladı. Akdeniz paylaşımında “YSK’ya Emek ve Özgürlük ittifakı çatısı altında ve EMEP amblemiyle girme başvurumuzu geri çektik. EMEP adayları yine İttifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecektir. Bu prosedür ittifaktan çekiliyor gibi anlaşılmamalı. Mevzu yasal mevzuattır.” dedi

YSK’DAN AÇIKLAMA

YSK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir.