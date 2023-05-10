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10 Mayıs 2023
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YSK’dan karar: Sonuçların GAMER’e kaydedilmesi yasaklandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

YSK, İçişleri Bakanlığı’nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

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