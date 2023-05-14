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YSK’dan seçim açıklaması

Yazan:
Alaturka Online
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YSK Başkanı Ahmet Yener basına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Yüksek Seçim Kurulu’nun veri girişinde aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı adayı sayısı 4. 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır.

* Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibariyle yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir.

Arkadaşlar her şey, gecikme durumunda da nasıl bir yöntem izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir.

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