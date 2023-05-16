YSK’dan yurt dışı oyları için tepki çeken karar

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, seçim öncesinde 20-24 Mayıs tarihleri olarak açıklanan yurt dışında oy verme tarihleri bazı ülkelerde değiştirildi.

Yurt dışındaki seçim merkezlerinde sandıkların genelde beş gün boyunca açık kalması öngörülürken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı bazı ülkelerde oy verme gününün yalnızca iki gün ile sınırlanması tepki çekti.

ERDOĞAN’IN YÜKSEK OY ALDIĞI ÜLKELER

Yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs’ta başlayıp, 24 Mayıs’ta tamamlanacağı açıklanmıştı. Buna göre ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 60 ve üzerinde oy aldığı Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde oy verme işlemi bu tarihler arasında, daha önce sandıkların kurulduğu merkezlerde yapılacak.

Ancak Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 60 üzerinde oy aldığı ABD, İrlanda, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi bazı ülkelerdeki sandık merkezlerinde oy verme işlemi iki gün ile sınırlandı.

Kılıçdaroğlu ilk tur seçimlerinde İrlanda’da yüzde 86.7, ABD’de yüzde 80.4, Kanada’da yüzde 79.7, İngiltere’de yüzde 79, Japonya’da yüzde 61.7 oy almıştı. Bu ülkelerin tümünde oylama işlemi iki gün sürecek.

PORTEKİZ 24 SAAT

Millet İttifakı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na ilk turda yüzde 91 oy çıkan Portekiz’de ise oylama yalnızca bir günle sınırlı tutuldu. Lizbon Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması 23 Mayıs 08.00-22.00 saatleri arasında büyükelçiliğimizde kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecektir” denildi.

CHP’DEN İTİRAZ

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğin yoğun olduğu ABD ve Kanada’da ikinci tur için oy kullanma süresinin kısaltılması kararına itiraz edeceğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yayınladığı açıklamada gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işleminin 20-24 Mayıs arasında yapılacağını açıklamıştı.

Türkiye’nin Washington ve Ottawa büyükelçilikleri ise cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanma süresinin 20-21 Mayıs’ta olacağını ve sadece iki gün süreceğini duyurdu.

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter’da, söz konusu karar itiraz edeceklerini açıkladı. Özcan, “Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize” ifadelerini kullandı.