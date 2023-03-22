YSK’ya Erdoğan dilekçesi: Üçüncü kez aday olamaz, geçersiz sayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için YSK’ya başvurmasından sonra arka arkaya kurula itiraz dilekçeleri verildi.

Liberal Demokrat Parti, Anayasa’ya göre Erdoğan’ın üçüncü kez adaylık müracaatı yapamayacağını belirterek, YSK’ya verilen dilekçede, “Geçici Cumhurbaşkanlığı aday listesine dahi alınmadan’ başvurusunun reddedilmesi hususunda gereğinin yapılmasını talep ederiz” denildi.

YSK’ya verilen itiraz dilekçesinde şu görüşler ifade edildi:

İKİ TANE MAZBATASI VAR

*14 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine siyasi partilerce gösterilecek adayların kurulunuza başvuru süreci seçim takvimine göre sürmektedir.

*Mevcut Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 2014 ve 2018 yıllarında Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendilerine arz edilen iki adet Cumhurbaşkanlığı mazbatası mevcuttur.

*Anayasamızın 101. Maddesi bir kişinin sadece iki defa aday olabileceğini hüküm altına almıştır.

*LDP olarak kurumunuza, Anayasa Mahkemesi ve Türkiye Barolar Birliği’nden başvurarak iki defa Cumhurbaşkanı seçilen bir kişinin 3. Kez Cumhurbaşkanı olup olmayacağı sorulmuş ve görüş istenmiştir.

*Başvurumuza, kurumunuzca ‘henüz başvuru olmadığından görüş bildirmeye gerek görülmemiş’ cevabı verilirken, Anayasa Mahkemesi ilgisiz cevapla başvuru sürecini anlatmıştır.

GEÇİCİ LİSTEYE ALMADAN REDDEDİN!

*Kurumunuza yapılan başvuralar arasında iki adet Cumhurbaşkanı mazbatasına sahip bir kişinin Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu olması halinde ekteki Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamalarının ve ilgili Anayasa maddelerinin de dikkate alınarak ‘geçici Cumhurbaşkanlığı aday listesine dahi alınmadan’ başvurusunun reddedilmesi hususunda gereğinin yapılmasını talep ederiz.