YSK’ya şikayet etti: “Cumhurbaşkanı seçim yasaklarını ihlal ediyor”

Cumhurbaşkanı seçiminde, milletvekili seçimlerinden farklı olarak propaganda dönemi, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası uyarınca 31 Mart 2023 tarihinde başladı. Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel atma, açılışlar gibi programlara katılması yasak. Ancak Erdoğan özellikle deprem bölgesi olmak üzere bu dönemde çok sayıda temel atma ve toplu açılış törenine katıldı, seçim propagandası yaptı. Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Erdoğan’ın katıldığı programları bir bir listeleyerek Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. Eminağaoğlu, “AKP, kendi parti devletini yaratınca, diğer partiler, seçimde devlet ile karşı karşıya, devlet ile seçim yarışında… Açılış ve temel atma konuları, görevdeki cumhurbaşkanı için 31 Mart 2023 tarihinden bu yana propaganda yasağı kapsamında kalıyor. Demokratik bir seçim ve eşit koşullarda seçim için YSK bu durumu önlemeli” dedi.

Eminağaoğlu’nun başvurusunda, seçim döneminin 31 Mart tarihinde başladığı hatırlatılarak, “6271 sayılı Yasanın 13/4 üncü maddesi uyarınca bu propaganda döneminde, propaganda ve propaganda yasakları konusunda, 298 sayılı Yasa kıyasen uygulanıyor. 2022 yılında 7393 sayılı Yasanın 11nci maddesi ile yapılan düzenlemede 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Yasanın 65, 66 ve 155’nci maddesindeki ‘başbakan’ ifadeleri bu maddelerden çıkarıldı. Bu maddelere ‘cumhurbaşkanı’ ifadeleri eklenmedi. CHP, bu yasal düzenleme nedeniyle görevdeki cumhurbaşkanı için propagandanın serbest hale geldiğini belirterek seçimlerle ilgili yapılan bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı. Anayasa Mahkemesi, 28.9.2022 tarih ve 50/107 sayılı kararı ve bu kararın özellikle 172-174 üncü paragraflarında, başbakan sözcüğünün mevzuattan çıkarıldığı için yapılan bu yasal düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına ve yine yasa maddesine eklenmese de, görevdeki cumhurbaşkanının da propaganda yasaklarına tabi olduğunu belirterek seçimlere ilişkin yasanın 11’nci maddesi ile yapılan değişikliğin iptali için açılan davanın reddine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin, 298 sayılı Yasanın 65, 66 ve 155 nci maddeleri için yaptığı değerlendirme, aynı konudaki 298 sayılı Yasanın 64 üncü maddesi için de geçerli.

31 MART’TA YASAKLAR BAŞLADI

Buna göre görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan için, 31 Mart’tan 13 Mayıs 2023 saat 18:00’e kadar, 298 sayılı Yasanın 64, 65 inci maddelerinin uygulanması, yani temel atma ve açılış yapma yasağına tabi olması gerekiyor. Bu yasaklara uymamak konusunda Erdoğan hakkında yasanın 155 inci maddesindeki ceza hükmünün uygulanmasını gerektiriyor. YSK, Anayasa Mahkemesi kararını görmezden geliyor” ifadesini kullandı.

Eminağaoğu, “YSK’ya cumhurbaşkanı seçimleri konusunda, Anayasa Mahkemesi kararını gözeterek bu karar uyarınca görevdeki Cumhurbaşkanı ve bakanlar hakkında, cumhurbaşkanı seçim döneminin başlangıç tarihi olan 31 Mart 2013 tarihinden itibaren 298 sayılı Yasanın 64, 65 ve 66’ncı maddelerinin uygulanması için başvuru yapıldı. Aksi durum YSK için sorumluluk doğurmaktadır.” ifadesini dedi.

SEÇİM SÜRECİNDE TÜM DEVLET OLANAKLARI KULLANILIYOR

Eminağaoğlu başvurusuna ilişkin “AKP, seçim sürecinde, tüm devlet olanaklarını kullanıyor. Erdoğan ve bakanların adaylıkları kabul edildi. Şimdi de Erdoğan sınırsız propaganda olanağına sahip kılındı. AKP ve YSK’nın bu durumları nedeniyle, hukuk devleti, parti devleti haline gelmiş durumda. Diğer partiler, devlet ile seçim yarışında. Açılış ve temel atma konuları, görevdeki cumhurbaşkanı için 31 Mart 2023 tarihinden bu yana propaganda yasağı kapsamında kalıyor. Demokratik bir seçim ve eşit koşullarda seçim için YSK bu durumu önlemeli” dedi.

KUTU: YASA MADDELERİ YASAKLIYOR

298 sayılı kanunun 64. Maddesinde “Seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde, 62 nci maddede sayılan bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (Açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıta ile yayınlarda bulunmak yasaktır” ifadesi bulunuyor. 65. Maddede ise “Seçimin başlangıç tarihinde seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde, Başbakan ve Bakanlarla, milletvekilleri ve Cumhuriyet Meclisi üyeleri yurt içinde yapacakları gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Her ne maksatla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla, törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez” deniyor.

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ONLARCA TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİ

Eminağaoğlu başvuru dilekçesinde Erdoğan’ın 31 Mart 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği açılış ve temel atma törenlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı sitesinden aldığı belgeleri de ekledi.

Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış ve temel atma törenleri şöyle:

31 MART 2023- Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni

1 NİSAN 2023- Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni

2 NİSAN 2023- Bağcılar Toplu Açılış Töreni (15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı)

8 NİSAN 2023- Başakşehir – Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni

9 NİSAN 2023- Pendik Toplu Açılış Töreni

10 NİSAN 2023-TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni

12 NİSAN 2023- AKM – Gar – Kızılay Metrosu Açılış Töreni

13 NİSAN 2023- Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar

14 NİSAN 2023- Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ve 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni

15 NİSAN 2023- Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni

16 NİSAN 2023- Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni

17 NİSAN 2023- İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni

– Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel

-Dönüşüm Başlangıç Töreni

18 NİSAN 2023- Eskişehir Toplu Açılış Töreni

20 NİSAN 2023- Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni

21 NİSAN 2023- Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni

22 NİSAN 2023- Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri, Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni

23 NİSAN 2023- Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni

– Yeni Altay Tankının Testler için TSK’ya Teslimi Programı