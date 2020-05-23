YTB'den Belçika'daki mültecilere bayram hediyesi

ANKARA (AA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle, Belçika'da mülteci kamplarında kalan ailelere, Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyelerin yanı sıra gıda kolileri, maske ve hijyen ürünleri dağıtıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı"yla yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve onların kurduğu sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen yardım faaliyetlerine destek veriyor.

Program kapsamında, Avrupa ülkelerinde kaderine terk edilen mülteci kaplarına yönelik de çalışmalar yürütülüyor. Kamplardaki ailelere gıda kolileri dağıtılarak, maske ve hijyen ürünleri veriliyor.

– Türkiye'ye ve Türk STK'lere teşekkür

Belçika'da YTB'nin desteğiyle Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) yürüttüğü çalışmalarla, bu ülkede yalnız bırakılan mülteci kamplarındaki ailelere yardım faaliyetleri düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında, kamptaki aileler için gıda kolileri dağıtıldı, Kovid-19 salgınından etkilenmemeleri için maske ve hijyen ürünleri verildi, Ramazan Bayramı için hediyeler sunuldu.

Yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mülteciler, Türkiye'ye ve Türk STK'lere teşekkürlerini iletti.