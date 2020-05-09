YTB'nin desteğiyle Almanya'da tıbbi malzeme yardımı

ANKARA (AA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Almanya'daki Türk sivil toplum temsilcilerince üretilen tıbbi malzemeler, bölgelerdeki belediye ve sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Köln Bölge Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üretilen tıbbi maske ve koruyucu önlükler, Hückelhoven Belediye Başkanı Bernd Jansen’e teslim edildi.

Avrupa Sivil İnisiyatif Derneği (ASİP) de Almanya'nın Kassel, Karlsruhe, Essen, Köln ve Mannheim şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulundu. Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler hazırlayan ASİP görevlileri, maske dağıtımı da yaptı.

Kirchheim unter Teck kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sultan Ahmet Derneğince yürütülen yardımlaşma ve farkındalık kampanyası çerçevesinde, Kovid-19 sürecinde özverili çalışmalarını devam ettiren Johanniter Esslingen ambulans ekibinde görevli 30 ambulans çalışanına hediyeler verilerek, Türk toplumu adına teşekkür edildi.

– YTB'nin desteğiyle maske ve önlük üretimi

Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları ve STK’ler, YTB’nin desteğiyle pandeminin başlamasından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak için maske ve koruyucu önlük üretimi yapıyor.

STK’lerin bünyesinde kurdukları atölyelerde üretilen maske ve önlükler, bölgedeki sağlık kuruluşları ve belediyelere bağışlanırken dernek çalışanları da bakım evlerini ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlara çeşitli hediyeler ve üretilen maskeler de sunuluyor. Bunun yanında salgından dolayı evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan yaşlılara da destek olunuyor.

Ramazan ayıyla Türk STK’ler tarafından hazırlanan yardım kolileri, sığınmacılar, öğrenciler ve yardıma muhtaç ailelere dağıtılıyor.