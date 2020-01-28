"Çocuk evliliklerinin yasaklanması deprem getirdi" diyen Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer'e Yıldız Teknik'li öğrenciler sert tepki gösterdi. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online YTÜ öğrencilerinden o profesöre sert tepki! – Tele1 Sokak Röportajları