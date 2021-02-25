Yüzük dolu tablayı çaldı!





İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA BİR HIRSIZ, MÜŞTERİ GİBİ KUYUMCUYA GİTTİ… YÜZÜK ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ… AMA BAKIN ASIL AMACI NEYDİ… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B Ermenistan'da darbe girişimi! → https://youtu.be/hQtzE9yjUKc

Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki → https://youtu.be/d-SQK7Acq68

Liderlerin 'dokunulmazlık' polemiği → https://youtu.be/cEpysDvjw2U

Meclis'te yüksek tansiyon! → https://youtu.be/bd3IrDS_I4I

Muhalefet esnaf turunda → https://youtu.be/RvfnFG-J2A0

Vakalar artarken normalleşme olabilecek mi? → https://youtu.be/NDi_E0UM65M

Bunu yapanlar insan olamaz! → https://youtu.be/7LxoqmrWyPE

DEAŞ'lı terörist yakalandı → https://youtu.be/qjAo5TXecCI

Ormanın ortasında devasa tüneller! → https://youtu.be/lsKTB2JD2q8

''Beni al, korkuyorum'' → https://youtu.be/9cJtm8A-9LM

Komşuların gürültü kavgası! → https://youtu.be/BS-lLOiBT9o

Ümitcan Uygun'dan skandal savunma → https://youtu.be/cgStKyG-rXs

Sebepsiz yere saldırdı! → https://youtu.be/dRdurRu-yKs

1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak! → https://youtu.be/CHoGXB1tmZ8

CHP'den ihraç edilen üyeye istenen ceza! → https://youtu.be/12ZHuY3R7xg

En çok ne kazandırıyor? → https://youtu.be/f0Ch1rXMnDc

Parasını aldılar, üzerine kredi çektiler! → https://youtu.be/kPhso2X7POM

Sarı peruk istedi, palyaço peruğu geldi → https://youtu.be/k1pTtCbjv7Y

Kaza yaptılar, polise kafa tuttular! → https://youtu.be/ZyCBhvqRRFQ

Esenyurt'ta siteler tek tek denetlendi! → https://youtu.be/ZC7VbEH87iY

Yarım litre yağ 22 lira! → https://youtu.be/5UN5_paGSIg

Tuşlu telefona rağbet arttı → https://youtu.be/kTPDw2NQG-Y

Bu papağan sure okuyor! → https://youtu.be/hv90I3QxnbU

Atlas sineması yarın açılıyor → https://youtu.be/Jxvfld9qFZ4 Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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