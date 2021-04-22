‘Yük 84 milyonun kasasına aktarıldı

Merkez Bankası’nın (MB) kurdaki artışı frenlemek için piyasaya döviz satışı yaptığı artık hükümet cephesinde de kabul gördü. Yapılan açıklamalar, kamu bankalarının da rezervlerin hızla erimesine neden olan döviz trafiğindeki rolünü ortaya koydu.

2020’de 3 büyük kamu bankası 9 hafta üst üste döviz açığı yasal sınırını aşarak, ‘sermayenin % 20’sinden fazla yabancı para açık pozisyonu vermeme’ kuralını ihlal etti. Sonuçta geçen hazirandan ağustosa kadar olan dönemde kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 12 milyar dolara ulaştı.

Bu açık özkaynakların nerede ise %39’una ulaşarak yasal limitin yaklaşık iki katına çıktı. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, döviz açığı neticesinde kamu bankalarının 2020 yılı sonunda toplamda 17 milyar 245 milyon TL kambiyo zararı yazdığını hesapladı.

Eski hazineci ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, “Kambiyo ve türev zararlarına bakınca kamu bankalarındaki zarar bankaların yıllık kârına oranla çok yüksek” dedi. Kamu bankalarının ölçüsüz satış yaptığını belirten ekonomist Dr. Murat Kubilay ise bankacılık sisteminin büyük risk altında bırakıldığını ve bunun tadilinin ancak yükün Hazine’ye yani 84 milyonun kasasına aktarılmasıyla atlatılabildiğini söyledi.