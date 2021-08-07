Yüksek gerilim hatları da tehlikede… 7 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu





Tokat: ''Hatlar zarar görürse Bodrum ve Milas elektriksiz kalır…'' 7 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu öne çıkan haberleri yayında hemen izle! 209 ayrı noktada yangın çıktı, 196'sı kontrol altına alındı… 7 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler Çalar Saat Hafta Sonu'nda! Hafta içi meydana gelen tüm olayları özetleyen ve canlı bağlantılarla süslenen "Çalar Saat Hafta Sonu" Her Cumartesi ve Pazar 08.30'da FOX'ta! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

Twitter: http://www.twitter.com/FOXhaber

Instagram: https://www.instagram.com/FOXhaber/

Podcast: https://anchor.fm/fox-haber #FOXHABER