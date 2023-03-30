Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazlar hakkında kararını verdi
AnasayfaAlaturka OnlineYüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazlar hakkında kararını verdi
Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazlar hakkında kararını verdi
- Etiketler
- yurttastv
Önceki haber
Sonraki haber
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.