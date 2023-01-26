Yüksek Seçim Kurulu’na “Fazla oy pusulası basmayın” başvurusu

Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Yüksek Seçim Kurulu’na “2023 seçim pusulalarının sayısı, basımı, dağıtımı ve geri toplanması” hakkında dilekçe verdi. Dilekçesine gerekçe olarak da şunları sıraladı:

MÜHÜRSÜZ OYLARI KABUL ETTİNİZ

– 2023 yılında yapılacak 28.dönem TBMM Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının sayısı, basımı ve dağıtımı seçim güvenliği açısından önem taşımaktadır.

– Seçimde oy kullanacak seçmen ve sandık sayıları Başkanlığınızca ilan edilmektedir. 2019 yılında 194 bin 390 sandık ve 57 milyon 58 bin 636 seçmen sayısı olduğu, bunların il ve ilçelere dağılımın YSK tarafından hassasiyetle yapıldığı açıkça görülmektedir.

– Daha önceki seçim çalışmalarında basılan oy pusulası sayıları seçmen sayılarının çok üstünde gerçekleşmiştir. 400’lük paketlerle gönderme zorunluluğu gibi açıklamalarınız olmasına rağmen, seçim güvenliği gerekçesiyle aldığınız ve alacağınız kararlarla ilgili durumun düzenlenebildiği, emsal niteliğindeki örneğin, mühürsüz oy pusulalarının kabul edildiği seçimler sırasında aldığınız kararlarda açıkça görülmüştür.

Dilekçede, ülkemizde seçime katılma oranının azami yüzde 92 olduğuna dikkat çekilerek YSK’dan şu talep edildi:

HER AŞAMASI İMZALI ZİMMETLENSİN…

“2023’de TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim ve seçmen sayısı kadar oy pusulası basılmasını, basılan oy pusulalarının sandık numaralarına göre o sandıktaki seçmen sayısı kadar tasnif edilip, paketlenmesini, sandık kurullarında görev alacaklar için kurul başkan ve sayısı kadar pusulanın sandık seçmen pusulası paketlerine eklenmesini, matbaa süresi dahil oy pusulalarının basımı, il ve ilçelere dağıtım için nakliyesi, oy kullanımı sırasında ve oy kullanımı bittikten sonra geçerli, geçersiz ve kullanılmayan oy pusulası sayılarının sağlamaları yapılıp sandık kurullarından sayılarak geri alınmasını, sayılan işlemlerin tüm aşamalarının imzalı zimmetlerinin gerçekleştirilmesini, seçim tamamlandıktan sonra seçim sonuçları açıklamanızda iade alınan geçerli, geçersiz ve kullanılmayan oy pusulası sayılarının da ilan edilmesini talep ederiz.”