Yüksek tansiyonu olan hastalar coronadan iki kat fazla ölüyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın kimleri daha çok etkilediğine dair araştırmalar da sürüyor. Çin’in Xian şehrindeki Xijing Hastanesi’nde yüksek tansiyon hastalığı bulunan kişiler mercek altına alındı.

5 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında Wuhan’daki Huoshenshan Hastanesi’nde tedavi gören corona virüsü hastalarını inceleyen uzmanlar, yüksek tansiyonu olanların ölüm riskinin diğer hastalara göre iki kat arttığını gözlemledi.

Söz konusu tarihler arasında tedavi gören 2 bin 27 hastadan 850’sinde yüksek tansiyon bulunduğu ve bunlardan yaklaşık yüzde 4’ünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sonuçları Avrupa Kalp Dergisi’nde de yayımlanan çalışmayla ilgili konuşan Xijing Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Fei Li, “Yüksek tansiyonu olan kişilerin Covid-19’a bağlı ölüm riskinin daha yüksek olduğunu fark etmeleri önemli” dedi.

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