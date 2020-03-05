Yüksek vergi pazarı daralttı

Ağır vergi yükü altındaki alkollü içecek pazarında satışlar düşerken, fiyat baskısı altındaki şirketlerde ise cirolar artışa satış hacimleri, düşüşe geçti. Bir şişe bira fiyatının içindeki güncel vergi oranı yüzde 63’e ulaşırken, bira pazarı 2019’da yüzde 5 oranında daraldı. Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı verilerine göre, birada 2018 yılında ithalat ve üretimle birlikte 965 milyon litre olan iç piyasa arzı, 2019 yılında yüzde 8’lik daralma ile 884 milyon litreye düştü. Sektörün ekonomiye toplam katkısının ise 910 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

Sektörün önde gelen oyuncularından Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, pazarın ağır bir fiyat baskısı altında olduğuna işaret ederek, “2019 verilerine göre bira pazarında da Türkiye’deki yiyecek içecek pazarına benzer bir daralma var. Tüketicinin fiyat baskısı nedeniyle böyle olduğunu gözlemliyoruz, ekonomik konjonktürün de burada etkili olduğunu düşünüyoruz. Çok iyi başlamasak da 2020 için daha fazla umutlu olmak istiyoruz. Sektörümüzde fiyat çok önemli. Sektörün en önemli sorunu fiyat baskısı” değerlendirmesini yaptı.

Sektörde 50’nci yılını geride bırakan Anadolu Efes’in çalışmalarını ve hedeflerini aktarmak üzere dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağırbaş, sektördeki son gelişmeleri de değerlendirdi. Alkol sektöründeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının üretici fiyat endeksine bağlı olarak ocak ve temmuzda açıklandığını ve son 6 aylık dönemde buradaki artışın sıfıra yakın olduğunu aktaran Ağırbaş, bu kez 2020’ye zamsız girdiklerini belirtti. Ağırbaş, bu durumun satışlara ve fiyatlara yansımasının ise bahar aylarında göreceklerini ekledi.

1500 KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında da şubat ayında alkolü içecekler ve tütün grubunda yüzde 1.34’lük düşüş görülmüştü. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre ise 2019 yılı dördüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık olarak yüzde 17.5 artırarak 5.1 milyar TL’ye ulaştırdı. Anadolu Efes olarak 6 ülkede 400 milyonun üzerinde tüketiciyle doğrudan buluştuklarını kaydeden Ağırbaş, “Türkiye’nin yıllık 69 milyon litre bira ihracatının yarısından fazlasını Anadolu Efes olarak biz gerçekleştiriyoruz. 6 ülkede 21 fabrika, 5 malt tesisi ve 1 şerbetçi otu tesisimiz ile 1500 kişiye istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.

ÇİN’DE SATIŞA VİRÜS ENGELİ

Rusya üzerinden Çin’e de ihracat yaptıklarını ve koronavirüs nedeniyle buradaki hedeflerinde revizyona gidebileceklerini aktaran Ağırbaş, “Koronavirüs tedarikçilerimizle görüştüğümüz, kontrol ettiğimiz bir gelişme. Çin’den aldığımız bir hammadde yok. Çin aynı zamanda az da olsa ihraç pazarlarımızdan biri. İhracatın etkileneceğini düşünüyoruz. Tahmin ettiğimizden daha hızlı bir olumsuz etki söz konusu. Ama üretim yaptığımız bir yer değil” dedi.