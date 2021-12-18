Yüksek vergiden kaçan ölüme koştu

Türkiye ekonomik çalkantıların yanında son dönemde toplumsal bir sorun haline gelen kaçak içki kaynaklı ölümlerle sarsıldı. Yüksek vergi oranları vatandaşı merdiven altına itiyor.

Sayime BAŞÇI

Ağır bir ekonomik krizden geçen Türkiye’de vatandaş her alanda geçim savaşına kilitlenirken, merdiven altına hızla kaymaya devam eden alkollü içkilerde ise sahte ve kaçak tüketim nedeniyle ölümler tırmanışa geçti.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Trakya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, son 10 yılda alkollü içkilere getirilen yüksek ÖTV ve toplumsal baskının bu içecekleri tüketen ve üretenleri zor duruma soktuğuna dikkat çekilerek, “Alkollü içkilerden alınan vergi içki fiyatının yaklaşık yüzde 70.2’sidir. Bugün bir şişe rakının fiyatı asgari ücretli birinin günlük kazancından daha yüksektir. Bu durum sağlıklı üretim yerine, maliyetleri farklı kimyasal kullanarak yapılan kaçak içki üretimini yaygınlaştırmıştır” değerlendirmesi yapıldı.

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 478 milyon TL’ye ulaşan gümrüklerdeki alkol ve sigaradaki sahte ve kaçak yakalama miktarı bu yılın ilk 10 ayında 80 milyon TL’ye kadar düşmüş durumda. Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) verileri bira tüketiminde hızlı bir düşüş ortaya koyarken, viski tüketimi ise artışta.

Vergi geliri 20 milyar TL’yi aştı

– Bütçe verilerine bakıldığında devletin alkollü içkilerden 2021 yılının ilk 11 ayında elde ettiği vergi geliri 20 milyar TL’yi geride bıraktı. 2022 yılına dair alkollü içkilerden elde edilecek ÖTV geliri hedefi ise 26.2 milyar TL oldu. Son yedi günde Türkiye’nin 14 kentinde 37 kişi alkol zehirlenmesinden can verdi.

2020’de yakalanan kaçak alkol ve sigaranın değeri: 478 milyon TL

2021’in 11 ayında yakalanan kaçak alkol ve sigara: 80 milyon TL

Devletin 2022 alkollü içkiden ÖTV hedefi: 26.2 milyar TL