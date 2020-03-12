Yüksel Mansur Kılınç: Gazi Oayları, emekçi halkımıza ve Türkiye’nin kardeşliğine karşı işlenmiş bir suçtur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 25’nci yılında Gazi Katliamı ile ilgli konuştu. Gazi olaylarının bir provokasyon ile başlatıldığını ifade eden Kılınç, İstanbul Emniyeti’nin dışından mahalleye getirilen özel bir güvenlik biriminin olayları katilama dönüştürdüğünü anlattı.

“Bu provokasyonun öncesinde Sivas Katliamı, Başbağlar Katliamı, Uğur Mumcuların öldürülmesi vardır.” diyen Yüksel Mansur Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gazi Oayları, emekçi halkımıza ve Türkiye’nin kardeşliğine karşı işlenmiş bir suçtur. Gazi olayları bir sindirme hareketidir. Gazi olaylari bir katliamdır. Bu provokasyonun arkasında Türkiye’deki siyasal gelişmelerin belirlenmeye çalışılması, devletin içindeki bir çetenin devleti ele geçirmesi ve halk düşmanlığını büyütme çabası vardır. Emniyet içindeki çeteci bir gücün bir sonraki gün yapılacak cenaze töreninin zorlaştırması, cenazeleri kaçırmaya çalışması, buna izin vermeyen halkın polisle karşı karşıya getirilmesi ve ardından İstanbul Emniyeti’nin de dışında özel bir güvenlik biriminin özellikle Gazi Mahallesi’ne getirilerek katliamı büyütme çabası vardır. “

Binaların çatısından cenaze törenine katılmak isteyenlere yönelik hedef gözetmeksizin ateş açıldığını kaydeden Kılınç, gerek sorumluların ortaya çıkarılmamış olması , gerek Gazi Katliamı’nda canını yitiren canlarımızın ailelerinin verdiği hukuk mücadelesinin sonuca ulaşamaması nedeniyle Gazi Katliamı Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır” dedi.