Yükselen değer Ozan Tufan

Ozan Tufan… Fenerbahçe’nin 2015’te 7 milyon Euro’ya transfer ettiği genç bir yıldız adayıydı. Takımda istikrar ve kilo sıkıntıları yaşadı. Alanyaspor’a kiralandı. Dönüşünde formayı kaptı. Ama bu sezon başında kaptanlığı elinden alındı, yedek kaldı, morali bozuldu. Erol Bulut’un ağırlıklı olarak 10 numarada oynattığı Ozan, geride kalan 7 haftada takımın yükselen değeri oldu. Başarılı futbolcu için sıra şimdi Avrupa’da…

‘YETİŞTİRİCİ TAKIM’ KİMLİĞİ

Sözleşmesinde 20 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Ozan Tufan için Avrupa Şampiyonası bekleniyor. A Milli Takım formasıyla vitrine çıkacak yıldız oyuncunun, göstereceği performansla değerini katlayacağı düşünülüyor. Eljif Elmas ve Vedat Muriqi’i satarak üst üste iki sezon yüksek bonservis geliri sağlayan sarı-lacivertliler, Ozan ile de bu seriyi sürdürüp ‘yetiştirici takım’ kimliği kazanmayı hedefliyor.

NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

1- Nişanlandı. Özel hayatını düzene soktu

2- Artık profesyonelliğe önem veriyor.

3- Oynadığı maçları tekrar izliyor; hatalarını tespit ediyor.

4- Özel idmanlar yapıyor; evine fitness salonu kurdu.

5- Uyku, dinlenme ve beslenmesine çok dikkat ediyor.