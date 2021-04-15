Yunan adalarından “Özgürlük Operasyonu”: Ada sakinlerine aşı yapıp turizmi açıyorlar

Son dönemde vaka ve ölüm sayısının katlanarak arttığı Yunanistan, çareyi turizm sektörünü canlandırmakta buldu…

En önemli gelir kaynaklarından olan turizm canlandırmak için harekete geçen Yunanistan “Özgürlük Operasyonu” adıyla yeni bir kampanya başlattı. Ülkedeki yaklaşık 70 adada yaşayan insanlara corona virüsü aşısında öncelik tanınması kararlaştırılırken Atina yönetimi böylelikle ülkeye gelecek yabancı turistlere kapılarını açmayı planlıyor.

Nisan ayının sonuna kadar bütün adalarda yaşayan insanlara aşı yapılacağını açıklayan Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, başta İngilizler olmak üzere birçok ülkeden turistin de bölgeye gelebileceğini açıkladı. Mayıs ayının ortasından itibaren yabancı turistlere kapılarını açmayı planlayan Yunanistan, adalarda yaşayan turizm çalışanları, taksi şoförleri, tekne kaptanları ve bar çalışanlarına aşı yapılacağını duyurdu.

KAŞ’IN TAM KARŞISINA TURİST YAĞACAK

Havalimanı olmayan ve ulaşımı zor olan adalarda yaşayanlara da aşı yapılacağını açıklayan Yunan yetkililer Kaş açıklarındaki Kızılhisar adasının bu aşı sürecinden ilk faydalanacak ada olduğunu duyurdu. Türkiye’de kapanmanın başladığı günlerde Kızılhisar adasında aşılama süreci devam ediyor.

Halkının henüz yüzde 13’ünü aşılayan Yunanistan’da özellikle bu adalara öncelik verildiği açıklanırken Yunanistan Ulusal Turizm Organizasyonu Direktörü Emy Anagnostopoulou, “Bu zor bir operasyon ve ulaşılamayan adalara helikopterler ve askeri uçaklarla aşı ulaştırıyoruz. Nisan ayının sonuna kadar 70 adada yaşayanların hepsi tamamen aşılanmış olacak” dedi. Nüfusu 3.500’e ulaşan ufak ve küçük adalarla birlikte daha büyük adaların da bu programdan faydalanacağı belirtildi.

İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ

Öte yandan dün Hollanda’dan yaklaşık 200 kişilik bir turist kafilesi Rodos adasına ulaştı. Hollanda ve Yunanistan arasında yapılan bir turizm deneyine 189 Hollanda vatandaşı katıldı.

Yaklaşık 25.000 Hollandalının başvurduğu Covid-19 deneyinde 189 insan Yunanistan’ın Rodos adasına gitti. Turistler 5 yıldızlı “her şey dahil” otelde kalacak. Bu kişilerin otelden çıkmasının kesin yasaklandığı belirtilirken, bu sistemin corona virüsü salgını döneminde turizmin yeni şekli olacağı belirtildi.

Hollanda medyasına konuşan gönüllülerden Amy Smulders NOS Radio 1 Journaal’a konuştu. Smulders, “Bu seyahate başlamadan önce bazı gereklilikler vardı. Cumartesi günü ilk testi olduk ve yakında ikinci testi de olacağız. Ayrıca günlük anketler doldurmak zorundayız ve davranışlarımızı da takip ediyorlar” dedi.

Yaşları 18-70 arasında değişen katılımcıların 5 yıldızlı Mitsis Grand Hotel’de kalacağı açıklanırken, bu pilot programı büyük bir tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Parayla hapishaneye gitmek gibi” yorumunu yaparken, Akdeniz ve Ege’de denize girememenin büyük bir kayıp olduğunu söyleyenler de çıktı.

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