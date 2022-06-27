Yunan askeri işkence yaptı, ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı

Aydın’ın Didim ilçesi yakınlarından lastik bot ile Bulamaç (Farmakonisi) Adası’na geçmeye çalışan göçmenlerin botu adanın yanındaki kayalıklarda battı. Kayalıklara çıkan göçmenlerin Yunan askerleri tarafından kurtarıldıktan sonra şiddet ve işkence görüp ardından 70 kilometre uzaklıktaki Datça kıyılarında can salı içerisinde Türk karasularına iteklendikleri ve göçmenleri Türk askerinin kurtardığı açıklandı.

Yaşar ANTER

Uluslararası göçmenlere yardım kuruluşları arasında yer alan ve göçmen haberleri ile ön plana çıkan www.aegeanboatreport.com sitesi ve Yunanistan medyasının duyurduğu haberde 22 Haziran 2022 tarihinde Aydın’ın Didim ilçesi yakınlarından bindikleri lastik bot ile 6 mil uzaklıktaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası’na geçmeye çalışan 42 Afgan göçmenin bulunduğu bot adaya yarım mil kala gecekaranlığında kayalıklara çarparak battı. Botta bulunan göçmenler kayalıklara çıkarak yardım gelmesini bekledi.

ADAYA GÖTÜRDÜLER, İŞKENCE YAPTILAR, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Yunanistan askerlerinin aralarında 15’i çocuk, 17’si kadın ve 10’u erkek olan göçmenleri bulundukları kayalıklardan kurtararak Bulamaç Adası’na götürüp teneke bir kulübeye koydukları ve orada bazı Afgan göçmenlere yönelik şiddet uyguladıkları, silahla öldürmekle tehdit ettikleri belirtildi. Şiddet gören göçmenler şiddetin fotoğraflarını yardım kuruluşu ile paylaştı.

DATÇA AÇIKLARINDA TÜRK ASKERİ KURTARDI

Yunan askerlerinin yaklaşık 20 saat gözaltına tuttukları göçmenleri 70 kilometre uzaklıktaki Datça kıyılarına getirip can sallarına bindirdikten sonra kaderine terk ettikleri, göçmenlerin Türk sahil güvenliğinden yardım istediği ve can sallarında bulunan göçmenlerin kurtarılarak Datça Limanı’na getirildiği ortaya çıktı.

Yunanistan askerlerinin yasadışı geri itmelerine devam ettiklerinin görüldüğü son olarak iki gün önce Midilli Adası yakınlarında 29 göçmenin bulunduğu lastik botun Yunanistan askerleri tarafından motoru ve benzini alındıktan sonra Ege Denizi’nde kaderine terk edildikleri, göçmenlerin Türk askerleri tarafından kurtarıldığı açıklandı. Göçmenler ellerindeki fotoğraflar ve videolar ile açıklamaları Yunanistan medyası ve uluslararası göç ardım kuruluşları ile paylaşarak yaşadıklarını anlattılar.

İlginizi Çekebilir Afgan organizatörler göçmen kaçakçılığı tarifelerini açıkladı