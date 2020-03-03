Yunan askeri sınırda dehşet saçtı!

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B YUNAN ASKERİNİN ZULMÜ BİTMİYOR.. GÖÇMENLERİ ÖNCE GAZ BOMBALARI VE TAZYİKLİ SUYLA HEDEF ALDILAR, ŞİMDİ DE ÖLÜM DEHŞETİ SAÇTILAR. SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN SURİYELİ BİR GÖÇMENİ, İPSALA SINIR KAPISI YAKINLARINDA BOĞAZINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜLER. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Yunan askeri sınırda dehşet saçtı!