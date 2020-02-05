Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri’ne attı

Yunanlı askerler tarafından dövülerek eşyaları alınan ve Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderilen 80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Kiremitçisalih köyündeki kıraathaneye sığındı.

Köy sakinleri tarafından battaniyelere sarılan mültecilere yemek ve çay ikramında bulunuldu. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan mülteciler tedavi altına alındı.

“İLK KEZ YAPTIĞI BİR ŞEY DEĞİL”

Köy muhtarı Recep Tane, “Kıraathanemize gelen mültecilerin birçoğu dövülmüş haldeydi. Hatta 2’si ağır yaralıydı. Hemen battaniyelere sardık ve yiyecek yardımında bulunduk. Bu Yunan’ın ilk kez yaptığı bir şey değil. Yazıktır günahtır” ifadelerine yer verdi. İHA

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