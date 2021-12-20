Yunan Bakan sınırda silahlı askerlerle poz verdi

Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias Batı Trakya’daki Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır kapısındaki askeri birliklerde incelemelerde bulundu. Meriç nehrindeki Türkiye- Yunanistan sınırındaki çelik çit önünde brifing alan Hardalias’ın sınırdaki silahlı askerlerle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

Yaşar ANTER

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikollaos Hardalias Dedeağaç (Evros) ilindeki Türkiye- Yunanistan sınır hattını oluşturan Meriç Nehri bölgesindeki askeri birlik ve gümrük kapıları ile yeni örülen çelik bariyer hattında incelemelerde bulundu.

4. Kolordu Komutanı Korgeneral Angelos Houdeloudis, 16. Tümeni Komutanı Korgeneral Anastasios Alexiadis, Didymoteicho Belediye Başkanı Romylos Hatzigiannoglou ve Belediye Başkan Yardımcısı Vassiros Oresias’in eşlik ettiği Hardalias ziyareti sırasında Yunanistan-Türkiye sınırındaki gözetleme önlemleri teftiş etti Didymoteicho ve Dedeağaç’taki 12. Tümen’e ait birliklerle sınır muhafızlarında incelemede bulundu.

TÜRKİYE SINIRINDAKİ ÇELİK ÇİT ÖNÜNDE BRİFİNG ALDI

AB fonlarından yararlanılarak yapılan ve Türkiye -Yunanistan sınırında göçü önlemek için oluşturulan 4 metre yüksekliğinde 36 kilometre uzunluğundaki çelik bariyer önünde brifing alan Hardalias, sınır muhafızları sayısının arttırılacağını söyledi. Göçmen geçişleri ve önlemleri hakkında bilgi aldı. Tümenlerine ait Evros vilayetindeki Ordu ve Hava Kuvvetleri Birimleri ve Muhafızlarına ziyaretler yer aldı.

SINIRDA SİLAHLI ASKERLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİHardalias, Türkiye -Yunanistan arasındaki Kipi Sınır Kapısı’na gelerek burada Türk askerlerinin bulunduğu İpsala Sınır Kapısı’na 30 metre kala arkasını dönerek silahlı Yunan askerleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti.

Bakan yardımcısının ziyareti sırasında Türkiye’den Yunanistan’a geçmeyi bekleyen Türkiye’ye ait nakliye kamyonları ve araçların bekletildiği görüldü. Hardalias sınır kapısında tümen komutanına plaket vererek ziyaretini sonlandırdı.

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