Yunan iktidar partili siyasetçiden Erdoğan iddiası

Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nden George Koumoutsakos, ülkenin çok okunan İngilizce gazetelerinden Ekathimerini’ye bir köşe yazısı yazdı. Koumoutsakos iki ülke arasındaki ilişkileri yorumlayarak öngörülerini sıraladı.

Sozcu.com.tr

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda Yunan siyasetçi George Koumoutsakos bir makale kaleme aldı… Parlamento’da Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi’nin de üyesi olan deneyimli siyasetçi, “Son birkaç günde yaşananlar Türkiye ile Yunanistan arasında zor bir yıl yaşanacağını gösteriyor” diyerek beş farklı gerekçe saydı.

GEREKÇE 1: TÜRKİYE’DE YAŞANANLAR

Koumoutsakos, bu gerekçelerden birincisinin Türkiye’de yaşananlar olduğunu söyledi.

Yunan siyasetçi, “Türkiye ekonomisi krizde ve görünür bir çıkış yolu yokken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine desteği artırmak için Türkiye’de siyasi manevralar yapması bekleniyor. Milliyetçi müttefiki Devlet Bahçeli ile birlikte milliyetçilik yapacak. Kıbrıs sorunu ve Yunanistan’la ilişkiler gibi konuları gündeme getirecekler. Bu konular önemli olsa da her zaman Türkiye’de seçim malzemesi olarak kullanılıyor” yorumunu yaptı.

GEREKÇE 2: YUNANİSTAN’A KARŞI SERT TUTUM

Yunan siyasetçi Koumoutsakos’un köşe yazısında, Ankara’nın son dönemde Yunanistan’a karşı yaklaşımın sertleştiği de öne sürüldü. Özellikle diplomasi alanında başta BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun bölgedeki bazı Yunan adalarının silahsızlaştırılmasına yönelik mektubunu hatırlatan Koumoutsakos bunu eleştirdi. Yunan siyasetçi, Ankara’nın yaklaşımı ve tutumunun da ilişkilere zarar verdiğini öne sürdü.

GEREKÇE 3: SEÇİM ZAMANLARI

Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde planlanan seçim takvimleri 2023’ü işaret ediyor… Yunan siyasetçi, 2023’te bölgede bu kadar çok seçim yapılmasının büyük riskler doğurduğunu söyledi.

Koumoutsakos, “Siyasi-diplomatik satranç tahtasında taraflar arasında ılımlı bir yaklaşım da olabilir. Fakat burada sorumluluk Türkiye tarafında” yorumunu yaptı.

GEREKÇE 4: YÜKSELEN TANSİYON

2023’te hem Yunanistan hem de Türkiye’nin daha da sert bir pozisyon alabileceğini söyleyen Yunan siyasetçi bunun kamuya yapılan açıklamalarda ve diplomaside de etkisini gösterebileceğini dile getirdi.

GEREKÇE 5: YUNANİSTAN SAVUNMA HATTI

Mülteci krizinden sonra Yunanistan’ın sınırına üst düzey savunma sistemleri ve duvarlar ördüğüne dikkat çeken Yunan siyasetçi, Türkiye’nin bu durumla ilgili bir adım atabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Yunan siyasetçi Koumoutsakos, mülteci krizinin de yeniden gündeme gelebileceğini aktardı. Koumoutsakos, Covid-19 salgınının sona ermesi durumunda bu konuda da taraflar arasında gerilim yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.

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