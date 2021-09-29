Yunan karasularına giren Türk balıkçılara 6 ay hapis!  

Yunanistan Adalet Bakanlığı, Yunan karasularında balık avlamaya çıkacak başka ülke balıkçılarına 6 ay hapis cezası verilmesini öngören bir düzenleme getirdi.

Yunanistan Adalet Bakanlığı, Yunan karasularında balık avlamaya çıkacak başka ülke balıkçılarına 6 ay hapis cezası verilmesini öngören bir düzenleme getirdi.

Daha önce de yürürlükte olan benzeri yasa, SYRIZA iktidarı döneminde kaldırılmıştı.

Yunanistan medyasına yansıyan haberlerde, 401 numaraları yasanın kaldırılmasıyla iki yıldır Türk balıkçıların Yunan karasularında cirit attığı, hatta bazılarının casusluk yaptığını iddia ederken, yeni düzenlemeyle Yunan karasularına girecek olan başka ülke vatandaşlarına 6 ay ceza verileceğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir Kaş’tan yüzerek Yunanistan’a geçen iki Türk tutuklandı İlginizi Çekebilir Yunanistan, Türkiye’ye karşı 3 milyar euroluk fırkateynler alıyor