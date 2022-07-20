Yunan oyununu Türk İHA’ları saniye saniye kaydetti

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin iki can salına bindirdikleri düzensiz göçmenleri Türk kara sularına iterek kaderleriyle baş başa bırakarak hızla uzaklaşmaları, Deniz Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından saniye saniye görüntülendi.

Latif SANSÜR

Olayla ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Yunan unsurları, LS-70 ve LS-145 numaralı Sahil Güvenlik botlarından indirilen iki can salına bindirdikleri düzensiz göçmenleri İzmir’in Sarnıç Burnu açıklarında Türk kara sularına ittikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

İHA’ların saniyesi saniyesine kaydettiği görüntülerden sonra Türk Sahil Güvenlik Ekipleri hızla olay yerine hareket ederek her iki saldaki düzensiz göçmenleri kurtardı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Olay anının görüntülerin paylaşıldığı Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

”Ege Denizi’ndeki Sarnıç Burnu’nun kuzeyinde, 18 Temmuz’da Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır. ”

İlginizi Çekebilir Yunanistan’ın nüfusu 10 milyon 400 bin oldu