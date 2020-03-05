10 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU MENİCE… ANLATIRKEN SESİ TİTRİYOR, GÖZYAŞLARINI TUTAMIYOR… SINIRIN BİR O YANINA GİDİYOR, BİR BU YANINA… YUNAN POLİSİNİN ŞİDDETİ YÜZÜNDEN KAYBETTİĞİ ANNESİNİ, BABASINI ARIYOR… TARİH, YUNANİSTAN'DAKİ BU İNSANLIK DRAMINI YAZDIĞINDA,,, MENİCE'NİN O KÜÇÜCÜK, ÜRKEK KALBİNDEN DE SÖZ EDECEK MUTLAKA… İŞTE KAYBETTİĞİ AİLESİNİ ÖZLEYEN BİR ÇOCUĞUN TIRNAK İÇİNDEKİ 'UYGARLIĞA' DUYURAMADIĞI YAKARIŞI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Yunan Polisi onu ailesinden ayırdı!