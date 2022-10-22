Yunan sahil güvenliğinin darp ederek bota bindirdiği göçmen yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğinin döverek can salına bindirip Türk karasularına iteklediği iddia edilen ve Türk sahil güvenliği tarafından kurtarılan göçmenler arasında bulunan yaralı Filistinli göçmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine üç mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında 16 göçmenin, Yunanistan sahil güvenliği tarafından darp edildikten sonra can salına bindirilip Türk karasularına iteklendiği iddia edildi. Türk sahil güvenliği tarafından kurtarılarak Bodrum’a getirilen göçmenler arasında bulunan bir Filistinli göçmenin ağır yaralı olduğu ve karaya çıkarıldıktan sonra hastaneye sevk edildiği ortaya çıktı.

Filistinli olan ancak üzerinde kimlik bulunmayan 30 yaşlarındaki göçmenin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi. Cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 15 göçmen karaya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler, ölen göçmenin Yunanistan unsurlarının geri itmesi sırasında darp edildiğini iddia etti.

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