Yunan Sahil Güvenlik ekipleri karasularımızda Türk teknesini taciz etti, işte o anlar!

Bugün saat 11.30 sıralarında Türk Karasularına giren iki Yunan Sahil Güvenlik Botu, içinde 5 Türk’ün olduğu yatı taciz etti. Türk Kaptan, “Her birinde 6-7 siyah kar maskelinin bulunduğu botlar bizim sahilde bir şeyler yapıyorlardı. Yanlarına yaklaşınca üzerimize geldiler, taciz ettiler” diyerek o anlara ait görüntüleri SÖZCÜ ile paylaştı.

Latif SANSÜR

İzmir’in Çeşme ilçesindeki marinadan Alaçatı’ya gitmek için yola çıkan kaptan Hakan Deniz yönetimindeki Alis Türk teknesini, Türk karasularında Yunan Sahil Güvenliği’ne ait iki tekne taciz etti.

Her birinde 6-7 siyah kar maskelinin bulunduğu teknelerin sahilimize yaklaşık 150 metre mesafede bir şeyler yaptıklarını söyleyen Hakan Deniz, o anları şöyle anlattı:

– Bugün saat 11.30 sıralarında 4 arkadaşımla birlikte Çeşme Marina’dan çıktık, Alaçatı’ya doğru gidiyorduk. Kendi sahilimize yaklaşık 150 metre mesafede gidiyorduk. İki Yunan Sahil Güvenlik botu bizim sahilimizde bir şeyler yapıyorlardı. Biz yanlarından geçerken, bir anda üzerimize gelmeye başladılar. Çeşitli manevralar yaptılar, güçlü motorları ile bize su attılar. Bizi taciz ettiler. Biz bir yandan hızla uzaklaşmaya çalışırken, diğer yandan Sahil Güvenlik ekiplerimizi aradık, konumumuzu bildirdik” dedi.

SİYAH KAR MASKELİLER

Her teknede 6-7 siyah kar maskeli kişiler olduğunu söyleyen Deniz, “Bölgede onlar ve bizden başka kimse yoktu. Yanlarından geçtiğimizde telaşlandılar. Her botta 6-7 siyah kar maskeli kişiler vardı. O anların bir bölümünü de olsa kaydetmeyi başardık. Çok korktuk. Sahil Güvenliğimiz gelmeden kaçtılar” diyerek o anların görüntülerini SÖZCÜ ile paylaştı.

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