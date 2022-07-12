Yunan sahil güvenlikleri, Türk sürat teknesini ateş açarak durdurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesi ile Rodos arasında Yunanistan sahil güvenliğini ateş açarak durdurduğu 5 metrelik sürat teknesindeki Türk kaptan gözaltına alındı. Türk kaptanın bir kadın ve çocuğu adaya bıraktıktan sonra Marmaris’e dönerken gözaltına alındığı açıklandı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Marmaris ilçesinden kullandığı 5 metrelik sürat teknesi ile Rodos Adası’ndaki Aquarum Plajı’na dün sabah saatlerinde bir kadın ve bir kız çocuğunu bıraktıktan sonra dönüşe geçtiği iddia edilen 31 yaşındaki Türk kaptan Yunanistan sahil güvenliği fark etti.

Yunanistan sahil güvenliğine ait iki botun takibe aldığı sürat teknesinde ki kaptan anons yapılarak durdurulmak istendiği ancak tüm uyarılara rağmen durmayınca ateş açılarak durdurulabildiği belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra tekne ile Rodos Limanı’na götürülen Türk kaptanın adı açıklanmazken bugün göçmen kaçakçılığı ve dur ihtarına uymama suçlarından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Türk kaptanın bulunduğu tekneye ise el konulduğu açıklandı.

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