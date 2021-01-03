Yunan tahriği yeni yılda da sürdü

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros yılın son gününde Akdeniz’deki Girit, Kerpe (Karpathos) ile Antalya’nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) ve Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları’na sadece 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası’ndaki askeri birlikleri ziyaret etti.

Kalalimnos Adası’ndaki gözetleme kulesinde askerlerle bir araya gelen Floros, kuvvet komutanları ve askerlerle ile birlikte Kardak Kayalıkları’nı ve Türkiye’yi arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Konstantinos Floros, askeri bota binerek Turgutreis ve Yalıkavak açıklarında bir süre denizde seyretti.

YILBAŞINI ASKERLERLE GEÇİRDİ

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis’in de yeni yılı, Lozan Anlaşması’na göre silahlandırılması ve imara açılması yasak olan Didim’in 2 mil uzağındaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası’nda geçirdiği ortaya çıktı.

Stefanis’in geceyi 80 askerin bulunduğu birlikte geçirdiği, gözetleme kulesinden Ege’deki hareketliliği izlediği belirtildi. Stefanis Bulamaç Adası gözetleme kulesi önünde Türkiye’yi arkasına alarak silahlı askerlerle fotoğraf çektirip facebook hesabından yayınladı.