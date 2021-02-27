Yunanistan 20’nci adamızı işgal etti!

EGE ve Akdeniz’de uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan, yeni bir işgale daha imza attı. 1923 Lozan, 1947 Paris antlaşmalarına göre silahsız olması gereken 23 adaya asker çıkaran Yunanistan, uluslararası hukuka göre Türkiye sınırlarında bulunan 20’nci adamızı da işgal etti.

Adaların işgallerini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, son işgalle ilgili iddiasını şöyle açıkladı:

TURİST TAŞIYORLAR

“Limoniye Adası’nın değişik yerlerinde hem Yunan hem de Bizans bayrağı dalgalanıyor. Yunanistan, Rodos Adası’ndan Muğla Limoniye Adası’na günlük tekne turları düzenleyerek turist taşıyor. Yunanistan, buraya ‘Alimia Adası’ diyor. Türkiye, Kardak kayalıklarına dikilen Yunan bayraklarını 3 gün içinde indirirken, Limoniye Adası’na dikilen Yunan ve Bizans bayrakları 5 aydır dalgalanıyor.”