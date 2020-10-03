Yunanistan, adaları Alman ve ABD silahlarıyla donattı

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Adalar gerilimi devam ediyor. Yunanistan’ın uluslararası hukuku yok sayarak adaları silahlandırılması gerilimi daha da arttı. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım hangi adada hangi silahların bulunduğunu açıkladı.

Yalım şunları söyledi: “Gayri askeri statüdeki adalar ile Yunanistan’ın 2004’te işgal ettiği Türk adaları, Alman yapımı Rheinmetall MK 20 uçaksavar silahlarıyla donatıldı. Taşoz-Ahikerya arasındaki Adaları’nda ABD yapımı Hummer jipleri ile M113 ‘Zırhlı Personel Taşıyıcı’lar var. Limni Adası’na ABD yapımı TOW Tanksavar silahları yerleştirildi.

ABD yapımı silahları kullanan Yunan Topçusu’nun hedefinde başta İzmir-Çeşme var. Adalara konuşlandırılan Yunan Mekanize Tümen ve Tugayları’nda, Amerikan yapımı M-48 Tankları kullanılıyor. Sisam Adası’nda konuşlu Yunan Mekanize Tugayı tanklarının namluları Türkiye’ye yönlendirilmiş. ABD yapımı APACHE Taarruz Helikopteri, Türkiye’ye yönelik Taarruz Harekatı için hazır bekletiliyor. 14 Ada’dan 12’si silahlandırılmıştır.’

ASKER KAYNIYOR

Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım “Midilli’de 1 Yunan Mekanize Tümeni, Limni, Sakız ve Sisam Adaları’na birer Yunan Mekanize Tugayı olmak üzere 3 Mekanize Tugayı konuşlandırıldı. Taşoz, Semadirek, Bozbaba, İpsara ve Ahikerya olmak üzere toplam 5 adada Tabur-Alay seviyesinde askeri birlik var.

Limni ve Midilli Adası’na savaş uçakları yerleştirdiler” dedi. Yalım sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bilinmelidir ki 1923 Lozan Antlaşması’yla Yunanistan’a bu adaların sadece kullanma hakkı verilmişti. Adaların egemenliği ile deniz yetki alanları ve hava sahası Türkiye’de kalmıştır.”