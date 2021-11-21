Yunanistan, Batı Trakya’da ABD ile olan tatbikatlarına hız verdi

Türkiye’nin Trakya’daki Meriç Nehri sınırına 30 km. mesafedeki İskeçe kenti yakınlarındaki Petrochori kırsalında Yunanistan ve ABD tanklarının gerçekleştirdiği ortak tatbikatın fotoğrafları yayınlandı. Yunanistan’ın ABD ile Batı Trakya’da düzenlediği tatbikatların sayısını hızla arttırdığı görüldü.

Yaşar ANTER

Geçtiğimiz ay Yunanistan ile ABD arasında imzalanan 5 yıllık Savunma Anlaşmasının ardından ABD Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) limanına tank ve helikopter ile zırhlı birliklerini yığmaya devam ederken bu kez Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafedeki İskeçe’nin Petrochori kırsalında Olimpik İşbirliği 21 ABD-Yunanistan tatbikatı düzenlendi.

KARŞILIKLI SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikatın, Yunanistan ve ABD’nin güncellenmiş Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) ve Yunanistan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından planlanan dost ve müttefik ülkelerle uluslararası işbirliklerinin bir parçası olduğu açıklandı. Tatbikata 25. Zırhlı Tugay “2. Süvari Alayı-Efes” tümenleri, 1. Ordu Hava Tugayı “Kilkis Lahana” ve 1. Tabur, 16. Piyade Alayı katıldı.

GERÇEK MERMİLER KULLANILDI

Tatbikatın son aşamasında ise gerçek mermiler ve toplarla atışlar gerçekleştirildi. Taktik angajman ve barikat simülasyon sistemleri kullanıldı, nehirlerde tanklarla saldırı ve savunma operasyonları düzenlendi.

Tatbikatın son bölümüne 1. Ordu Komutanı / EU-OHQ “ACHILLEAS” Korgeneral Petros Demestihas, Genelkurmay Başkanı temsilcisi olarak, 14. Kolordu “THRAKI” Komutanı Korgeneral Angelos Houdeloudis Europe katıldı.

Tatbikatın fotoğrafları Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından medyaya dağıtıldı.

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