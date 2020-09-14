Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye çıkışı: Savaşa hazırlıklı olmalısınız

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

NATO’nun arabulucu olarak tansiyonu düşürme çabalarını boşa çıkaran Yunanistan’da Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou dün Kaş’ın hemen karşısındaki Meis Adası’na gitti.

Adanın Yunanistan’a katılışının 77. yıldönümü gerekçesiyle yapıldığı öne sürülen ziyaretle Ankara yönetimini provoke etmeye çalışan Sakellaropoulou, ABD’nin CNN televizyonuna konuştu.

‘HASSAS ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ’



Sakellaropoulou, Nic Robertson’ın “Böyle bir kriz ortamında Türkiye’nin yanı başındaki bir adaya ziyaretiniz kışkırtıcı değil mi?” sorusuna, “Bir Yunan Cumhurbaşkanı’nın barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil” yanıtını verdi.

‘AMAÇ SADECE MESAJ DEĞİL’



Robertson, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Fransa’dan savaş uçakları alacaklarına dair açıklamasını hatırlatırken, zamanlamayı ve bunun Türkiye’ye bir mesaj gönderme amaçlı olup olmadığını sordu.

Sakellaropoulou buna yanıt olarak ise, “Hükümet bu adımların atılması gerektiğine karar verdi. Sadece Türkiye’ye mesaj göndermek için değil. Eğer barış istiyorsanız savaşa her zaman iyi hazırlıklı olmalısınız” ifadelerini kullandı.



‘HERKESİN İSTİKRARA İHTİYACI VAR’

Sakellaropoulou, Oruç Reis gemisinin Antalya’ya dönmesiyle ilgili “Gaz rezervleri konusundaki gerginlik bitti mi? sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Ben o kadar pozitif değilim. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Akdeniz küçük adımlarla hareket edecek. Akdeniz’de sadece Yunanistan’ın ve Türkiye’nin değil, Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun da istikrara ihtiyacı var” dedi.

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