Yunanistan denizin ortasına bıraktı! Sahil güvenlik kurtardı

Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından denizin ortasına bırakılan ve çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 130 göçmenin imdadına Türk sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Kuşadası açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından söz konusu lastik botlar tespit edilerek, içerisinde bulunan 89 Suriye ve 41 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 130 düzensiz göçmen kurtarıldı. (İHA)

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