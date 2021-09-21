Yunanistan Devlet Bakanı Gerapetritis: Türkiye’ye karşı hiç olmadığımız kadar hazırlıklıyız

Yunanistan Devlet Bakanı Georgios Gerapetritis, Yunan televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye ile olası bir çatışma ihtimaline karşı Yunanistan’ın hiç olmadığı kadar hazırlıklı olduğunu söyledi.

Yaşar ANTER

Yunanistan ile ABD’nin yaptığı ikili anlaşmalar sonrasında Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ile Girit Adası’ndaki Souda kampına asker ve silah yığmaya devam eden ABD’nin bölgeye iyice yerleşmeye başlamasının ardından Yunanistan hükümet bakanlarının sıklıkla ortamı gerecek açıklamalar yapmaya başlaması dikkat çekti.

DİYALOG KANALLARI AÇIK OLMALI

Yunanistan Devlet Bakanı Georgios Gerapetritis, ulusal SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir görüşme planı olmadığını belirterek “Biz iki liderin görüşmesi ve diyalog kanallarının daima açık tutulmasından yanayız’ dedi.

‘RETORİK SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

Yunanistan’ın olası bir gerginlik durumunda gerek sahada gerekse diplomatik olarak karşılık vermek için hiç olmadığı kadar hazırlıklı olduğunu söyleyen Gerapetritis, yine de iyi niyet olması halinde, uluslararası hukuk temelinde uzlaşmadan yana olduklarını belirtti.

Gerapetritis, “An itibarıyla Türkiye tarafından yoğun retorik bir saldırıyla karşı karşıyayız, genel olarak da bir saldırganlık söz konusu” derken, bunun sebebinin ise Erdoğan’ın, EUMED (Avrupa’nın Güneyindeki Ülkeler Zirvesi) nedeniyle zor durumda olması olduğunu öne sürdü.

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