Yunanistan, Ege adalarına ve Meriç sınırına güdümlü füze yerleştiriyor

Yunanistan, Meriç sınır hattına ve adalara güdümlü füze yerleştireceğini açıkladı. Yunanistan hükümetinin bu nedenle İsrail ile 250 milyon euroluk ön anlaşma imzaladığı belirtildi.

Yaşar ANTER

Yunanistan Meriç Sınırı’na ve adalara konuşlandırmak üzere İsrail’den 250 milyon euro’luk füze alıyor. Yunanistan Kara Kuvvetleri’ni (GES) güçlendirecek askeri araç üzerine yerleşik sistemlere ek olarak, Apache saldırı helikopterlerinde de İsrail SPIKE NLOS güdümlü füzelerin konuşlandırılmasına karar verildi.

YASA TASARISI BU AY GÖRÜŞÜLECEK

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesine ilişkin uygulanmakta olan programın, yasa tasarısının meclise gelmesiyle birlikte çalışmaların son aşamasına gelindiği ve bu ay mecliste görüşülmesi beklendiği açıklandı.

GÜDÜMLÜ FÜZELER EGE ADALARINA VE MERİÇ SINIR HATTINA YERLEŞTİRİLECEK

Yunanistan’ın İsrail ile devletlerarası bir anlaşma yoluyla tanksavar birliklerine, adalardaki ve 4. Kolordu bünyesinde Meriç sınırındaki askeri birliklere (Evros) konuşlanmak üzere toplamda 25 sistem satın alınacak.

PROGRAM 250 MİLYON EURO’YA MAL OLACAK

Buna ek olarak, Kara Kuvvetleri Havacılık birimine ait AH-64DHA Longbow Apache saldırı helikopterlerine yerleştirilecek rakamda füze de satın alınacak.Program 250 milyon euroya mal olacak, sistem ve füze alımına ek olarak İsrail tarafından hem eğitim hem de destek sağlanacak. AH-64DHA Longbow Apache saldırı helikopterlerinin SPIKE NLOS ile donatılması kararının, İsraillilerin, İsrail’e gösteri için giden Yunan subaylarına yaptığı gösterinin ardından Atina’ya döndükten sonra Kara Kuvvetleri’nin talebi üzere alındığı belirtiliyor.

SPIKE NLOS başlangıçta bir tanksavar füzesi olarak geliştirildi ve çok amaçlı Elektro Optik Füze Sistemine dönüştürüldükten sonra denizdeki gemilerden, askeri araçlardan, tesislerden ve hatta helikopterlerden gelen çeşitli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Ancak elde edilen bilgiler, Yunanistan’ın alacağı versiyonun her sistemde fırlatıcıya sahip olabileceği belirtiliyor. Yunanistan ayrıca, İsrail donanması tarafından hali hazırda kullanılan füzenin deniz versiyonuyla da ilgileniyor.