Yunanistan kar nedeniyle felç oldu, ordu yardıma çağrıldı

Yunanistan’da kar fırtınası yolları kapattı. Başkent Atina’daki 55 kilometrelik Attiki Odos otoyolunda yüzlerce araç mahsur kaldı, ordu yardıma çağrıldı.

Yaşar ANTER

Yunanistan’ı Elpis adı verilen kötü hava koşulları vurmaya başladı. Yunanistan’da onlarca kent ve kasabanın kar ve tipi nedeniyle karayolu bağlantısı kesilirken başkent bu akşam saatlerinde bastıran fırtına nedeni ile Atina’yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunda yüzlerce aracın mahsur kaldığı ve hareket edemediği belirtildi.

ORDU YARDIMA ÇAĞRILDI

Atina Başsavcılığı ve hükümet arasında kriz masası oluşturuldu. Yaklaşık 55 kilometrelik otobanda mahsur kalanların kurtarılması için orduya talimat verildi.

Araçlarında mahsur kalanların kurtarılması için çok sayıdaki askeri ve özel iş makinelerinin bölgeye sevk edildiği açıklandı. Onlarca kentte elektrik ve su kesintisi yaşandığı belirtildi. Acil yardım ekiplerinin elektriksiz bölgelere jeneratör ulaştırmaya çalıştığı açıklandı.

SAATLERDİR MAHSURLAR

Bazı sürücülerin yaklaşık saatlerdir yardım beklediği belirtildi. Sürücülerin acil çağrı merkezlerini arayarak, “Yakıtımız, yiyeceğimiz, suyumuz yok, donmak üzereyiz” çağrısında bulunduğu belirtildi. Atina Asliye Mahkemesi Başkanı Bayan Sotiria Papageorgakopoulou, trafik aksaklığı ve trafik aksaklığı suçları için her türlü sorumluluğun aranacağı bir ön inceleme talimatı verdi. Atina’da yarın özel ve kamu kurumlarının tatil edildiği belirtildi.

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