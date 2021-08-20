Yunanistan ordusu Batı Trakya sınırında Afgan göçmenler için teyakkuza geçti

Yunanistan ordusunun Batı Trakya ve Meriç sınır bölgesinde Afgan göçmenlerin geçişini önlemek için teyakkuz durumuna geçtiği, sınırda önemli bölgelerin yeni çelik çitlerle çevrildiği duyuruldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün 19.30’da Afgan göçmen konusunu telefon ile görüşecekleri açıklandı.

YAŞAR ANTER

Yunanistan’ın olası bir Afgan göçünü önlemek amacıyla Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç sınır bölgesinde yeni ve geniş güvenlik önlemleri aldığı 500 yeni sınır muhafızının bölgeye gönderildiği belirtildi. Yeni çelik çitlerin yerleştirildiği bölgede ordunun da büyük bir göç dalgasına yönelik teyakkuz durumuna geçtiği ve izinlerin iptal edildiği açıklandı.

BUGÜN SINIRLARDA İNCELEME YAPACAKLAR

Yaşanan durum, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatını harekete geçirdi. Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisochoidis ve Genelkurmay Başkanı (GEETHA) Konstantinos Floros’un bugün akşam saatlerinde Meriç nehri bölgesindeki Türkiye Yunanistan sınır bölgesinde incelemelerde bulunacakları ve operasyonel olasılıkların görüşüleceği açıklandı.

EGE’DE ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Silahlı Kuvvetlere ait Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri birimlerinde özellikle Meriç sınırında ve Doğu Ege adalarında hazırlıkların arttığı ve hareketliliğin devam ettiği belirtildi.Bu önlemler kapsamında bugün öğle saatlerinde iki adet F-16 savaş uçağı tam silahlı olarak Batı Trakya üzerinden alçak irtifada uçarak Meriç sınır bölgesine ve oradan da Kuzey Ege adaları üzerinden üslerine geri döndü.

ERDOĞAN VE MİTSOTAKİS AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜŞECEK

Yunanistan medyası Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün saat 19.30’da yapacağı telefon görüşmesinde Afgan göçmenler konusunu ele alacaklarını belirtti.

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