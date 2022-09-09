Yunanistan S-300’le radar kilidi atıyorsa sen de S-400’le at!

NATO görevindeki Türk uçaklarının, Yunanistan’a ait S-300 füze sistemiyle taciz edilmesini kınayan Özgür Özel, yanıt veremeyen AKP iktidarına tepki gösterdi.

Başak KAYA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, NATO görevindeki Türk uçakların Yunanistan’a ait S-300 füze sistemi tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmesini bir kez daha kınadı. İktidara yüklenen Özel, “S-300’lerle bize radar kilidi atmışlar. Cevap verelim. Nerede bizim S-400’ler. Gelirken havalanırken canlı yayın, uçak havadayken bol bol yorum, piste inerken milli takım gol atmış gibi bağırıyordunuz. Nerede S-400’ler?” diye sordu.

SENİ BİDEN KURTARAMAZ

S-400’lerin Eskişehir’de hangarda olduğuna dikkat çeken Özel, şöyle devam etti; “Dünyanın en pahalı hurdalığına çevirdiniz. Sen kilit at bakalım. Ne oldu? Biden bunun kulağına kilit attı ya gık diyemiyor. Hadi S-400’den geçtim bizim bir F-35 vardı onu kaldıralım. Biden vermiyor. Yalvar yakar ‘F-16 verin’ dedi. Biden hani olumluydu. F-16 da yok. Yedek parça yollamıyor adam sana. Hadi buna bir tavır alalım. Şu an yapamayız. Çünkü Biden’ı ikna edip bir şekilde para bulup iktidarda tutunup beş yıl daha milletin canına okumak istiyorlar. Millet bu numaraları yemez. Seni ne Biden kurtarır, ne Putin kurtarır, ne dünyanın başka liderleri kurtarır, seni bu seçmenin elinden kimse kurtaramaz. Bu seçmen sandıkta bunların hepsini soracak.”

Seçim vakti geldi adaları hatırladı

Özgür Özel, Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözlerine de tepki gösterdi. Özel, şunları söyledi: “Yunan adaları silahlanırken defalarca soru önergeleri verdik, AKP kulağının üstüne yattı, duymuyor numarası yaptı. 10 yılın sonunda seçim yılında adaların silahlandığı aklına geldi. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyor. ‘Bu Karaoğlan Ecevit’in lafıdır. Diplomasi yaptı, sonuç alamayınca adaya uçtu barış getirdi. Sende o yürek var mı?’ dedim. Ama almış sadece diplomasiyi kesmiş, ‘CHP’den Yunanistan’a tepki gelmedi, diplomasi ve barış’ dedi. A Haber’i yöneten aklı da kınıyoruz. Hiç utanma sıkılma yok mu? Biraz ahlak olur.”