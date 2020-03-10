Yunanistan, sınırda otomatik silahlar konuşlandırdı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne’ye akın eden binlere mültecinin bekleyişi sürüyor.

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede Yunanistan’ı kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen mültecilerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman mültecilere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor.

YUNANİSTAN, SINIRA SİLAH KONUŞLANDIRDI

Yunanistan güvenlik güçleri, sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı. (İHA)