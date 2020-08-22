Yunanistan ve ABD: Dedeağaç LNG terminali projesi iki ülke için de önemli

Yazan:
Alaturka Online
-

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre Hatzidakis ve Pyatt, iki ülkenin enerji politikasındaki temel konuları ele aldı.

Taraflar 3+1 mekanizması (Yunanistan-Kıbrıs-İsrail ve ABD) kapsamındaki işbirliğini istişare ederken Hatzidakis ve Pyatt, iki ülke için önem taşıdığını belirttikleri Dedeağaç yüzer LNG terminali projesinin çok iyi ilerlediğini ve hem jeostrateji hem de enerji alanlarında olumlu etki yaratacağını kaydetti.

Açıklamada, ABD’nin Yunanistan’daki enerji yatırımları hakkındaysa şu ifadeler kullanıldı:

“Geçtiğimiz yıl Yunanistan’daki ABD enerji yatırımları önemli bir büyüme gösterdi. ONEX ve Black Summit gibi ABD şirketleri ile Quantum Energy Partners, National Energy, General Electric, Fortress, Blink ve Tesla bu alanda katkıda bulundu.”

Dedeağaç yüzer LNG terminalinden yılda 6.1 milyar metreküp doğalgazın transfer edilmesi bekleniyor. Daha çok ABD ve Katar’dan gelecek olan LNG’nin Yunanistan-Bulgaristan Boru Hattı yolu ile Güneydoğu Avrupa’ya ulaştırılması planlanıyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?