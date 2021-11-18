Yunanistan’a geçen göçmenlere yardım eden görevlilere casusluk suçlaması

Deniz yoluyla Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmenlere yardım eden sivil toplum kuruluşu üyelerinin yargılandığı dava, başladıktan kısa süre sonra ertelendi.

Midilli adasında görülen davada 17’si yabancı 24 yardım görevlisi öncelikle “casusluk” suçlamasıyla yargılanacaktı. İnsan hakları kuruluşlarının tepkisini çeken suçlamalar arasında ayrıca “evrakta sahtecilik” ve “radyo frekanslarının yasalara aykırı kullanımı” da bulunuyordu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre dava, usül bakımından Midilli’deki mahkemenin yetkilerini aştığı gerekçesiyle ertelendi. Bunun nedeninin, yargılananlardan birinin avukat olması, Midilli mahkemesinin ise avukatları yargılama yetkisi bulunmaması olduğu belirtiliyor. Buna göre davaya daha sonra bir temyiz mahkemesi bakacak.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yargılananlar arasında bulunan İrlanda kökenli bir Alman vatandaşı olan Sean Binder ile Almanya’da yaşayan Suriyeli mülteci Sarah Mardini de bulunuyor.

CASUSLUK SUÇLAMASINI REDDETTİLER

Mültecilere yardımdan sorumlu sivil toplum kuruluşu ERCI’nin üyesi olan bu kişiler, “sahte belge hazırlamak, liman müdürlüğünün radyo frekanslarını yasadışı kullanmak, insan tacirliği yapanlara suç teşkil eden yardımlar sağlamak” gibi suçlamalarla karşı karşıya.

2018 yılında gözaltına alınan 24 kişiden biri olan dalgıç Sean Binder ile Sarah Mardini, 2015-2018 yılları arasında Türk kıyılarından Yunan adalarına geçen mültecileri arama-kurtarma, karaya çıkarma göçmen kamplarına yerleştirme, sağlık ve gıda gibi konulardaki işlemleri üstlenen sivil toplum kuruluşlarından ERCİ’nin üyeleri olarak Midilli Liman Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde oldukları halde, aniden casuslukla suçlanmalarını şiddetle reddediyorlar.

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