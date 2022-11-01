Yunanistan’a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Alaturka Online
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Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri H.T., N.E. ve F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen M.K., Y.A. ve Ş.K.yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDYye üye olmak suçundan dosyalarının olduğu belirlendi. (DHA)

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