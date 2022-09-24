Yunanistan’a tepki gösteren Şentop: Bizim muhatabımız kuklalar değil

İstanbul’da katıldığı programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Başkalarının rüzgarıyla yelken açan Yunanistan gibi, lokomotif değil vagon devletler için söylenecek bir tek sözümüz var. Bizim muhatabımız esasen kuklalar değil, onları idare eden kuklacılardır” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da katıldığı bir AR-GE merkezinin açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. Şentop, şunları söyledi:

* “Bugün dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 7’si Türk Şirketi’dir. Maalesef geçmişte ülkemiz AR-GE konusu ihmal edilmiş bir konudur. Her alanda olduğu gibi son yıllarda AR-GE konusunda da zihniyet değişimi gerçekleşmiştir.

* Son yıllarda artan üretim ve ihracat kapasitesinin arkasında AR-GE harcamalarına ayrılan kaynak çok önemli bir yer tutmaktadır. 2002 yılında AR-GE faaliyetlerinde çalışan kişi sayısı bugün iki buçuk kat arttı.

* 6 ay önce başlayan Rusya – Ukrayna Savaşı’na şahit olduk. Nükleer tehditler bütün dünyanın duyacağı şekilde dile getiriliyor. Barış ve huzurun teminatı olan Türkiye’nin bu teknolojilere sahip olması ve yatırım yapması denge ve caydırıcılık, milli menfaatlerimizin himayesi bakımından çok önemlidir.

* Biz kimseyle düşman olmak istemeyiz ama bize düşman olacaklardan daha güçlü, teknolojik olarak onlara daha donanımlı olmak mecburiyetindeyiz.

* Özellikle başkalarının rüzgarıyla yelken açan Yunanistan gibi lokomotif değil, vagon devletler için söylenecek bir tek sözümüz var. Bizim muhatabımız esasen kuklalar değil, onları idare eden kuklacılardır” DHA

İlginizi Çekebilir Türkiye’den Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e yanıt