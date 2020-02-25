Yunanistan’da göçmenler ayaklandı! Sokaklar savaş alanına döndü

Yunanistan’a ait Midilli ve Sakız adalarındaki göçmen kamplarında olumsuz kış koşulları, soğuk ve açlıkla mücadele eden göçmenlerin Atina’ya sevk talepleri sonuç vermeyince iki aydır yaşanan gerginlik isyana dönüştü.

Sık sık eylem ve gösteri yapan göçmenler her iki adada sokağa çıktı, otomobil lastiklerini yaktı. Şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen göçmenlere polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edince gerginlik iyice artı.

Göçmenler polise taş ve sopalarla karşılık verdi, bazı sokaklarda barikatlar kurdu.

Olayların Midilli’nin bazı yerlerinde davam ettiği, 65 göçmenin gözaltına alındığı, 24 göçmenin yaralandığı belirtildi.

YENİ KAMPI ENGELLEMEK İÇİN

Adadaki olayların göçmenler için yeni kamp kararı ile başladığı, Atina’ya gönderilmek isteyen göçmenlerin yeni kampı engellemek için ayaklandığı öğrenildi.

Sakız Adası’nda atılan kimyasal gazlardan etkilenen ve hastaneye kaldırılan yaralı göçmenleri Sakız Belediye Başkanı Stamatis Karmantzis ve Sakız Din Adamları Derneği rahiplerinin hastanede ziyarete gittiği belirtildi.

Gece 02.00’de başlayan olayların halen yer yer devam ettiği her iki adadaki gerginliğin sürdüğü kaydedildi.