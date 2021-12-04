Yunanistan’da insan ticareti yapan çete çökertildi

Yunanistan’da göçmenlere yasadışı yollardan pasaport ve Yunanistan vatandaşlığı temin ettiği saptanan çete, iki yıl süren takip sonrası yapılan operasyon ile çökertildi. 195 kişi hakkında yasal işlem başlatılan operasyonda aralarında polis, avukat ve mahkeme katibi olan 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

Yunanistan’da yasadışı yollardan ülkeye giren göçmenlere Yunanistan vatandaşlığı ile pasaport temin ettiği saptanan ve Yunanistan polisi ve organize suçlarla kaçakçılıkla mücadele daire amirliği tarafından iki yıldır yapılan teknik takip sonuç verdi.

195 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Yunanistan’da insan ticareti ve göçmenlere yönelik yapılan en büyük operasyonlardan biri olarak bilinen soruşturma kapsamında Attika, Batı Trakya, Moria ve Doğu Ege kıyılarında faaliyet gösteren suç örgütüne üye 195 kişinin tespit edildiği ve yapılan operasyonda gözaltına alınan çetenin liderliğini yapan 2 kişi ile 9 polis memuru, avukatlar, mahkeme katibi, memurların da bulunduğu 20 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.Yunanistan istihbaratının yaptığı çalışma sonunda 30 Kasım 2021 tarihinde başlatılan operasyonun devam ettiği ve dosyada yer alan 195 kişinin tamamının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GERÇEK VATANDAŞLIK BELGESİ VE PASAPORT TEMİN EDİYORLARDI

Haklarında rüşvet; resmi gizliliğin ihlali, sahtecilik, sahte belge düzenleme, silah temin etme, göçmenlik yasalarını ihmal etme, yasadışı yollardan gerçek Yunanistan vatandaşlığı kimliği ve pasaport temin etme suçlamalarında bulunulan 195 kişiden 25’inin polis, avukat, memur ve katip olduğu belirtildi.

Şebekenin çökertilmesi sırasında elde edilen bilgisayarlar, yüz binlerce Euro, silah, araç, telefonlara el konulduğu belirtildi. Şebekenin göçmenlere yasal Yunanistan vatandaşlığının verilmesinin yanında kişilerin adli sicil kayıtlarının yok edilmesi, ülkede serbest dolaşmalarını sağlayacak belgelerin hazırlanması, Yunanistan’dan sorunsuz biçimde diğer AB ülkelerine geçiş evraklarının hazırlanması, Schengen bölgelerine serbest giriş ve ikamet izin belgelerinin sağlanması, sürücü belgelerinin verilmesi suçlarını işledikleri açıklandı.

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